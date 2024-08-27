Алгоритм траста xt предназначен для анализа способностей сайта как донора

Траст сайта


ИКС

Одиночная и массовая проверка икс сайтов.

Массовый анализ списка сайтов (урл) с делением на плохой\ хороший и экспортом результатов

Проверка качества ссылок

Возможны 2 варианта массовой проверки списка сайтов:

Проверка онлайн на сайте

Перейти к форме массовой проверки сайтов с делением на качественные и некачественные и выгрузкой результатов в excel

Как правильно выбирать доноров

При оценке качества внешних ссылок используйте 2 основных критерия - ТРАСТ САЙТА и ЗАСПАМЛЕННОСТЬ, а также ручной контроль места размещения и (для выбора страницы) трастовость xt конкретной страницы. Как проверить качество ссылок ...

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Что такое траст XT
Проверка списка ссылок на плохой\хороший
Информер траста для вашего сайта

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Статьи

Проверка списков ссылок онлайн на плохой / хороший

Мы обновили скрипты массовой онлайн проверки списков ссылок на сайте. Теперь пользователи нашего сервиса могут проверять любые ссылки на качество ( плохой или хороший) с настройками по умолчанию и получать результат в формате excel.

Скидки для пользователей

Новые скидки для пользователей сервиса xtool.ru Сейчас действует следующая система скидок, которая зависит от суммы всех платежей:

Онлайн версии различных php функций, которые могут пригодиться вебмастеру

PHP функции онлайн

JSon Encode | Json Decode

Онлайн кодирование в формат json и обратно. С опцией UNESCAPED_UNICODE и др.

MD5 хеш

128-битный алгоритм хеширования MD5 - онлайн шифрование php функцией md5('ваш текст').

Base64 Encode | Decode

Online кодирование при помощи только 64 символов ASCII и расшифровка

Serialize | Unserialize

Функции используются для хранения или передачи значений PHP между скриптами

Urlencode | Urldecode

Urlencode заменяет не цифры-буквы(кроме -_.) знаком %.

Rawurlencode | Rawurldecode

rawurlencode — кодирование строки похоже на urlencode но согласно RFC 3986

Preg_match | Preg_match_all

PHP preg match online - поиск по тексту заданным регулярным выражением

Unixtimestamp

Онлайн форматирование даты/времени из формата unixtimestamp в другие форматы и обратно

Траст сайтов online

27.08.2024 [00:12:56]

Иконка сайта kolizey-msk.ru Траст xt = 1.36 (-1.64)

kolizey-msk.ru

27.08.2024 [00:12:26]

Иконка сайта antresole-estal.ru Траст xt = 1.36 (0)

antresole-estal.ru

27.08.2024 [00:11:30]

Иконка сайта book-avenue.ru Траст xt = 0.37 (0)

book-avenue.ru

27.08.2024 [00:09:35]

Иконка сайта book-stack.ru Траст xt = 0.5 (-1.5)

book-stack.ru

27.08.2024 [00:07:51]

Иконка сайта psy-book.ru Траст xt = 0.73 (-1.27)

psy-book.ru