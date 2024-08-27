Полный анализ сайтов - траст, pr и другие показатели
Алгоритм траста xt предназначен для анализа способностей сайта как донора
Траст сайта
Поиск входящих и исходящих ссылок, проверка наличия ссылок
Оценка трафика. Проверка посещаемости списка сайтов.
Одиночная и массовая проверка икс сайтов.
Массовый анализ списка сайтов (урл) с делением на плохой\ хороший и экспортом результатов
Проверка качества ссылок
Возможны 2 варианта массовой проверки списка сайтов:
Перейти к форме массовой проверки сайтов с делением на качественные и некачественные и выгрузкой результатов в excel
Скачать плагин для Firefox (установите браузер FF - это совсем не долго)
Как правильно выбирать доноров
При оценке качества внешних ссылок используйте 2 основных критерия - ТРАСТ САЙТА и ЗАСПАМЛЕННОСТЬ, а также ручной контроль места размещения и (для выбора страницы) трастовость xt конкретной страницы. Как проверить качество ссылок ...
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Статьи
Новый параметр xPR - аналог PR google
В сервисе мы доработали определение санкции и теперь они выводятся в веб интерфейсе
С 30 марта в сервисе ввели новый способ определения санкции в Яндексе. С этим связаны значительные падения трастовости по ряду сайтов.
Мы обновили скрипты массовой онлайн проверки списков ссылок на сайте. Теперь пользователи нашего сервиса могут проверять любые ссылки на качество ( плохой или хороший) с настройками по умолчанию и получать результат в формате excel.
Новые скидки для пользователей сервиса xtool.ru Сейчас действует следующая система скидок, которая зависит от суммы всех платежей:
Ранее для проверки списков ссылок использовался только наш плагин для Firefox. Теперь для наших зарегистрированных пользователей стала доступна массовая онлайн проверка ссылок, которую можно запустить в аккаунте.
Онлайн версии различных php функций, которые могут пригодиться вебмастеру
PHP функции онлайн
Онлайн кодирование в формат json и обратно. С опцией UNESCAPED_UNICODE и др.
128-битный алгоритм хеширования MD5 - онлайн шифрование php функцией md5('ваш текст').
Online кодирование при помощи только 64 символов ASCII и расшифровка
Функции используются для хранения или передачи значений PHP между скриптами
Urlencode заменяет не цифры-буквы(кроме -_.) знаком %.
rawurlencode — кодирование строки похоже на urlencode но согласно RFC 3986
PHP preg match online - поиск по тексту заданным регулярным выражением
Онлайн форматирование даты/времени из формата unixtimestamp в другие форматы и обратно
27.08.2024 [00:12:56]
Траст xt = 1.36 (-1.64)
kolizey-msk.ru
27.08.2024 [00:12:26]
Траст xt = 1.36 (0)
antresole-estal.ru
27.08.2024 [00:11:30]
Траст xt = 0.37 (0)
book-avenue.ru
27.08.2024 [00:09:35]
Траст xt = 0.5 (-1.5)
book-stack.ru
27.08.2024 [00:07:51]
Траст xt = 0.73 (-1.27)
psy-book.ru